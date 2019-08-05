В Башкортостане построят хоспис по примеру казанского

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Сегодня в Казанском хосписе побывала делегация Башкортостана, сообщает пресс-служба Фонда имени Анжелы Вавиловой.

Председатель Правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов провел экскурсию по хоспису для и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ленары Ивановой, рассказал о проектах фонда.

Ленара Иванова поделилась, что в Уфе будут строить подобный «Дом без боли» для детей и взрослых. По ее словам, хоспис планируют открыть к концу 2020 года.

«Здесь совершенно нет тягостной обстановки, очень уютно. Судя по казанскому опыту, хоспис должен существовать на основе частно-государственного партнерства», — отметила Иванова.

В настоящее время в Казани готовятся к началу строительства второго хосписа, который рассчитан на 60 мест для взрослых. На его строительство необходимо 300 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что рядом со вторым казанским хосписом построят мечеть и церковь.

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