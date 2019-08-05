Журналистов РТ приглашают к участию в конкурсе работ на тему частных инвестиций

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Московская биржа совместно с Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) объявляет конкурс на лучшую журналистскую работу на тему частных инвестиций с использованием индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

«К участию в конкурсе приглашаются представители печатных и интернет-СМИ, а также телеканалов и радиостанций», — говорится в сообщении.

На конкурс принимаются материалы, которые были опубликованы или вышли в эфир в период с 1 января 2019 года по 16 августа 2019 года на почту: iis2019@moex.com.

Победителей объявят в августе на мероприятии, посвященном инвестированию на российском рынке посредством ИИС.

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