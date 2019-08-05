Волейболистка «Динамо-Казани»: Из-за травмы прошедший сезон был для меня отвратительным

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейболистка «Динамо-Казани» Анастасия Самойленко прокомментировала свое возвращение в спорт после травмы.

«Прошедший сезон был отвратительным для меня, никому такого не пожелаю. Для спортсмена это самое тяжелое. Теперь мы продлили с клубом контракт, хочется реабилитироваться за этот пропуск», — поделилась Самойленко.

Вдобавок спортсменка рассказала, что занимается в общей группе, хоть и без прыжков и падений. «Еще немного, и восстановление закончится», — сообщила волейболистка.

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