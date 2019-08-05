На жалобы болельщиков МВД по РТ объяснило – за порядком во время матчей должны следить организаторы

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). После появления в соцсетях жалоб болельщиков и видеозаписей о том, как был организован проход на футбольный матч команд «Рубин» – ЦСКА на Центральном стадионе Казани, МВД по РТ разъяснило ИА «Татар-информ», что за порядком во время матчей и организацией контрольно-пропускного режима на стадион должны следить организаторы мероприятия либо собственник площадки, на которой проводятся соревнования.

«Организатор привлекает для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований контролеров-распорядителей. Сотрудники полиции при осуществлении досмотровых мероприятий только оказывают содействие», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что во время прохода на соревнования сотрудники полиции совместно с организаторами мероприятия проводят личный осмотр вещей посетителей. Если гражданин по какой-либо причине отказывается проходить досмотр, организаторы имеют полное право не пускать его на место проведения соревнований (в данном случае, на стадион).



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