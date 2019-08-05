Ольга Бирюкова спустя два года вернулась в волейбольный «Динамо-Казань»

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» в межсезонье усилился доигровщицей Ольгой Бирюковой. Волейболистка является казанской воспитанницей и покинула «Динамо» два года назад.

«Скучала по Казани, это мой родной город. Последние два года я играла в Турции и в Одинцово, так сложилось, что вернулась. За это время я набралась опыта и надеюсь помочь Казани. Предыдущие клубы стали проверкой на прочность, так как нагрузка на легионеров там очень сильная, ты не имеешь права не работать», — поделилась Бирюкова.

Также волейболистка поделилась своим настроем перед сезоном: «Сейчас я чувствую себя лучше и увереннее, чем два года назад, так как приобрела полезные навыки».

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