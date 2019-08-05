Две волейболистки системы казанского «Динамо» вошли в состав юниорской национальной команды

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Доигровщица казанского «Динамо» Татьяна Кадочкина и связующая «Динамо-УОР» Полина Матвеева вошли в состав юниорской сборной России по волейболу. Об этом на открытой тренировке сообщил наставник «Динамо-Казани» Ришат Гилязутдинов.

«Татьяна Кадочкина находится в расположении сборной. Она готова выполнять определенный объем работы, не до конца. Сейчас она находится на стадии реабилитации и восстановления. У нее здесь была собственная проблема», — рассказал специалист.

Также вместе с Кадочкиной под начальство к Светлане Сафроновой отправилась и связующая Полина Матвеева, где они начнут подготовку к чемпионату мира.

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