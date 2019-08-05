Тренер волейбольного «Динамо»: Продолжим развитие молодежи, несмотря на покупку опытных легионеров

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-Казань» на открытой для журналистов тренировке рассказал о смене курса команды в грядущем сезоне.

«Основная цель команды — достижение результата, это задача руководства. Мы довольны опытом прошедшего года, но результат вышел не тот, который мы ожидали. Тем не менее, мы будем продолжать также развитие молодежи, это остается в стратегии клуба», — сообщил Гилязутдинов.

Также он отметил, что команде необходимы опытные игроки: «Однако для того, чтобы молодежь еще подросла, нужны опорные люди, имеющие опыт решения высоких задач. Поэтому команда приобрела двух легионеров. Безусловно, Кадочкину и Котикову зрители еще увидят на площадке. Каждый сезон приносит новые позиции и видение, мы продолжаем работу с молодежью».

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