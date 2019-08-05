Задержали разбойника из Киргизии, который с ножом в руках ограбил магазины и микрозаймы в Казани

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Полицейские задержали разбойника из Киргизии, который с ножом в руках ограбил продуктовые магазины и микрозаймы в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«24 июля в отдел полиции "Гагаринский" обратился менеджер организации микрофинансовых займов. Она сообщила, что около 10.00 в офис зашел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, похитил из кассы денежные средства», – уточнили в пресс-службе управления.

Добычей разбойника стали 6 тыс. рублей.

На следующий день в отел полиции «Вишневский» обратились сотрудницы круглосуточного магазина. Они рассказали, что ночью в маркет зашел покупатель и, угрожая ножом, вынес из кассы 48 тыс. рублей.

Полицейские получили описание преступника и изучили записи с камер видеонаблюдения, что помогло им определить, что к преступлениям причастен один и тот же человек.

Стражи порядка в сжатые сроки вышли на след преступника. 30 июля в одном из домов по улице Оренбургская подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний гражданин Киргизии. Мужчина полностью признал вину и сознался в еще одном преступлении – 29 июля он ограбил еще один продуктовый магазин.

По месту жительства подозреваемого прошли обыски, в результате которых был изъят нож. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



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