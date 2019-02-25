Минниханов сохранил место в тройке самых влиятельных руководителей регионов РФ по версии АПЭК

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в июле сохранил позиции в рейтинге влияния руководителей субъектов России, который подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций. Президент Татарстана занял третье место со средним баллом 7,13.

Первое место в рейтинге так же, как и месяцем раньше, занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе — глава Чечни Рамзан Кадыров. Следом за Президентом Татарстана расположились губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты», – поясняется в комментарии к рейтингу.

Эксперты сначала оценивают влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.