Заявки на участие в премии РТ «Юрист года» принимаются до 30 сентября

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Татарстанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» начинает прием заявок на участие в ежегодной юридической премии Республики Татарстан «Юрист года», которая пройдет в ноябре 2019 года, сообщают организаторы.

Целью премии является повышение статуса и престижа профессии юриста, формирование правовой культуры.

«На ее соискание могут выдвигаться лица, осуществляющие социально значимую деятельность в области защиты прав человека и гражданина, юридической науки, юридического образования, законотворчества, а также в иных сферах юридической деятельности Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Премия «Юрист года» состоит из диплома и знака отличия «Юрист года» и присуждается в следующих номинациях: «Правовое просвещение»; «Правосудие»; «Преданность юридической профессии»; «Оказание бесплатной юридической помощи»; «Защита прав и свобод человека и гражданина»; «Обеспечение законности и правопорядка».

Представление на выдвижение кандидата на соискание Премии и прилагаемые к нему материалы направляются по адресу: г. Казань, ул. К. Насыри, д. 28, тел. (843) 203-57-97) до 30 сентября 2019 года.

Список документов, необходимых к подаче для участия в премии, опубликован на сайте.

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