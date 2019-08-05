При падении крана на строящемся объекте ЖК «Салават Купере» никто не пострадал

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). В Казани на одном из строящихся объектов ЖК «Салават купере» упал кран. Информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры РТ.

По предварительной информации упал гусеничный самоходный кран марки РДК.

«Данный кран сегодня не работал, он стоял на плитах, из-за сильного дождя размыло грунт основания, плиты накренились, и кран упал, потеряв устойчивость. Крановщика в кабине не было, жертв нет», – добавили в пресс-службе Минстроя РТ.

Подрядчиком работ на объекте является ООО «Тимерханстрой», заказчиком выступает ГИСУ, техническим заказчиком – УКСиР Казани.

В Приволжском Управлении Ростехнадзора от комментариев отказались.

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