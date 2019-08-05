Татар-информ

5 августа 2019, 20:41

Общество

В первом полугодии татарстанцы вложили в банки 1,2 трлн рублей

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Общество

В первом полугодии татарстанцы вложили в банки 1,2 трлн рублей

Половину средств составили вклады граждан, другую часть депозит организаций.

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). За первые шесть месяцев 2019 года население и организации республики вложили в банки Татарстана 1,2 трлн рублей, что на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Банка России по РТ.

«Почти половину средств составили вклады граждан. Их остаток по сравнению с 1 июля 2018 года увеличился на 5,6% — до 594,2 млрд руб. По-прежнему преобладает доля рублевых вкладов — 84,5%», — говорится в сообщении.

Кроме этого, более чем на 19% вырос объем вкладов индивидуальных предпринимателей, что составило 10,6 млрд рублей. Остаток на банковских вкладах ЮЛ по итогу первого полугодия равен 365,9 млрд рублей — это почти на 32% больше, чем в 2018 году.

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