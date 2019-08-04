«Рубин» извинился за проблемы с очередями перед матчем против ЦСКА на Центральном стадионе

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб «Рубин» объяснил причину создания очередей перед вчерашним матчем на Центральном стадионе против ЦСКА.

«Матч „Рубин“ — ЦСКА стал самым посещаемым за последние годы для Центрального стадиона, побив показатели, установленные еще в 2014 году. К сожалению, в пиковый момент система входов на территорию стадиона, так называемый внешний периметр, перестала справляться, образовались очереди», — ответили в клубе.

Как объяснила пресс-служба команды, внешний периметр стадиона необходим по требованиям МВД. Учитывая современные нормы безопасности и пропускную способность Центрального стадиона, клуб через свои медиаресурсы призывал зрителей прибыть на стадион заблаговременно. «Со своей стороны ФК „Рубин“ приносит извинения перед болельщиками за возникшую ситуацию и обязательно учтет негативный опыт организации матча. Ведется работа с МВД и администрацией стадиона по увеличению пунктов досмотра, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь», — заявили в «Рубине».

Также в пресс-службе ответили на проблему с входом по электронным билетам. По их словам, после досмотра на внешнем периметре зрители попадали на систему скудов — так называемый внутренний периметр, где считывались билеты: «Клуб сделал все возможное, чтобы избежать больших очередей на внутреннем периметре на матче „Рубин“ — ЦСКА. В том числе была обеспечена работа дополнительных ручных сканеров, благодаря чему ситуация оставалась стабильной даже в пиковые моменты нагрузки».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.