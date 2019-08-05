К ретро-ралли по Свияжску и Казани присоединятся водители на современных авто

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). К первому ралли ретро-автомобилей за кубок Российской автомобильной ассоциации присоединятся не только водители на старинных авто, но и автолюбители на современных машинах. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель комитета ралли РАФ Игорь Сухов.

«[В Казани] будет пристыкован канал из современных автомобилей, которые поедут по правилам дорожного ралли, необязательно иметь ретро-автомобиль», — пояснил Сухов.

Он добавил, что автопробег на старинных авто начнется на горнолыжном комплексе «Свияжские холмы» 10 августа в 10:00. Дальше машины поедут по длинному маршруту, длина которого составит около 100 км. Когда ретро-автомобили доедут до Казани, к ним присоединятся современные машины. Организаторы держат в секрете, по каким именно дорогам пройдет ралли.

«Маршрут засекречен, но Свияжские холмы, Свияжск, историческая и современная часть Казани будут задействованы», — отметил Сухов.

Участники узнают дорогу ралли за час до соревнования и, следуя инструкциям, пройдут маршрут правильно с точностью до минуты, соблюдая ПДД.

«Ралли требует от водителей мастерства, умения ориентироваться, построить маршрут, рассчитать время», — уточнил член правления «Авторетроклуб-21» Ильяс Акулов.

Подробная информация о ралли и регистрационная форма доступны на сайте.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.