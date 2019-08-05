Валерия Белова

5 августа 2019, 16:38

Здоровье и среда

С начала сезона 32 татарстанца отравились грибами

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Здоровье и среда

С начала сезона 32 татарстанца отравились грибами

Фото: архив

Чаще всего отравившиеся не собирали грибы сами, а покупали на рынке и брали с рук.

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). С начала июля 32 жителя Татарстана отравились грибами и попали в больницы республики. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала главный специалист-токсиколог Минздрава РТ, заведующая отделением токсикологии горбольницы № 7 Алия Насибуллина.

«Сезон у нас начинается с июля и заканчивается в сентябре. Вот на данный момент у нас 32 госпитализированных с отравлением грибами по Татарстану, 16 случаев из них – по Казани. Сейчас чаще всего попадают с отравлениями лисичками. А так, конечно, поступают с отравлениями и поганками, и свинушками, и другими грибами», – отметила токсиколог.

По словам медика, чаще всего люди, поступившие в больницу с отравлением, покупают грибы у кого-то, а не собирают самостоятельно.

К слову, в прошлом году, по данным Минздрава РТ, в республике было зарегистрировано 59 отравлений грибами за сезон.
 

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