Минэкологии РТ: Сбросы маслодельного завода в реку Малая Сульча пресечены

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Сбросы маслодельного завода в реку Малая Сульча остановлены благодаря специалистам Минэкологии РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В минувшие выходные Аксубаевским маслодельным заводом проведены мероприятия по демонтажу сбросной трубы. Ход работ проинспектировал лично начальник Волжско-Камского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Рафис Ахметзянов, при участии экологов часть выкопанной трубы отрезали и забетонировали, установив заглушку», — сказано в сообщении.

На месте экологи совместно с коллегами из прокуратуры провели анализ проб, анализ которых завершается в настоящее время. Специалисты также рассчитывают экологический ущерб, нанесенный реке. По итогам всех этих процедур будут переданы материалы в прокуратуру Аксубаевского района дела принятия соответствующих мер.

Маслодельный завод планирует запустить локальные очистные сооружения в конце текущего года.



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