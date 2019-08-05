Обвиняемый в обнале 400 млн рублей пытался разжалобить суд, чтобы его выпустили из СИЗО

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Вахитовском районном суде Казани стартовал процесс по делу двух предпринимателей, которые через подставные фирмы обналичили более 400 млн рублей. На судебном заседании один из обвиняемых пытался разжалобить суд и просил изменить ему меру пресечения на домашний арест.

На скамье подсудимых – 41-летняя Айзиря Рахимова и 34-летний Роман Миронов. Криминальный дуэт работал по стандартной схеме – они перечисляли деньги клиентов на счета фирм-однодневок и обналичивали их через банкоматы. За два года Рахимова и Миронов успели открыть 10 таких фирм, которые якобы занимались монтажными работами и продажей стройматериалов.

Весь процесс по обналичиванию денег контролировала Рахимова – именно ее следствие считает организатором. Женщина искала клиентов, занималась денежными переводами, документами и налоговыми отчетами. Миронов, в свою очередь, вел переговоры и снимал с банкоматов деньги.

«Общая сумма обналиченных денежных средств составила около 400 млн рублей. Деньги Рахимова и Миронов не только обналичивали, но и осуществляли транзит через свои фирмы-однодневки. Размер незаконного дохода составил более 8 млн рублей», – сообщил собственный источник ИА «Татар-информ».

Кроме того, Рахимова и Миронов похитили деньги одного из своих клиентов, который перечислили им для обнала почти 3 млн рублей и больше их не видел.

В марте прошлого года Рахимову и Миронова задержали. Им было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и мошенничестве. Так как у Рахимовой четверо маленьких детей суд оставил ее под подпиской о невыезде, а Миронова отправил в СИЗО.

После завершения следствия дело было передано в Вахитовский районный суд Казани.

Сегодня на судебное заседание пришли родственники Миронова. Самого подсудимого в зал суда привели под конвоем, Рахимова в суд пришла одна.

Так как у Миронова заканчивался срок содержания под стражей, прокурор попросил суд продлить арест. Адвокат подсудимого с ходатайством гособвинителя не согласился. К слову Миронов уже больше года находится в СИЗО.

«Прокурор не предоставил суду никаких доказательств того, что мой подзащитный будет оказывать давление на свидетелей и продолжать заниматься преступной деятельностью», – сказал адвокат Миронова.

Адвокат добавил, что его подзащитный ни разу не был судим, в отличие от Рахимовой – женщина неоднократно попадала под суд за мошенничество и подделку документов.

Миронов своего адвоката поддержал. Более того, он рассказал суду, что с Рахимовой у него никакого сговора не было.

«Мы не были в сговоре. Все сделала Рахимова. Почему работала она, а вешают все на меня? Почему она виновная и находится под подпиской о не выезде, а я невиновный – в СИЗО? Я не собираюсь давить на свидетелей. Они даже нигде меня не упомянули и ни разу на меня не указали», – сказал Миронов.

Подсудимый пытался разжалобить суд, сообщив, что у него двое маленьких детей, которых нужно обеспечивать. Однако, ему это не помогло – суд поддержал ходатайство прокурора и продлил арест Миронова еще на три месяца до 12 октября.



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