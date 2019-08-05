Татар-информ

5 августа 2019, 16:05

Экономика и финансы

Ак Барс Банк: Главная проблема самозанятых – невозможность получить кредит для бизнеса

Экономика и финансы

Ак Барс Банк: Главная проблема самозанятых – невозможность получить кредит для бизнеса

Руководитель проекта по самозанятым Ак Барс Банка рассказал, какие продукты и сервисы банк предлагает для новой категории предпринимателей.

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). В Татарстане продолжается пилотный проект по легализации самозанятых. На конец июля количество зарегистрировавшихся самозанятых составило более 20 тыс. В процесс популяризации нового налогового режима включены Минэкономики РТ, УФМС по РТ, Совет по предпринимательству, недавно созданная региональная Ассоциация самозанятых РТ и Ак Барс Банк, который запустил в мобильном приложении сервис для самозанятых. Теперь они могут дистанционно управлять своим бизнесом. 

«В мобильном приложении Ак Барс Онлайн есть все, что нужно самозанятым для работы. Любую задачу они могут выполнить за пару минут, будь то регистрация или фискализация доходов. Нам кажется, что удобство — основной фактор, который будет способствовать активной легализации самозанятых. Ведь режим налога на профессиональный доход — простой способ вести деятельность официально и получать еще и дополнительные бонусы», — прокомментировал Марат Муллагалиев, директор по развитию клиентского сервиса Ак Барс Банка.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов ставил перед банками задачу разработать продукты для самозанятых на лояльных условиях, а в Минэкономики РТ заявляли, что эта категория предпринимателей сможет рассчитывать на поддержку ведомства.

Главная проблема, с которой сталкиваются самозанятые, — невозможность получить кредит для своего бизнеса. В Ак Барс Банке обсуждают возможность предоставления самозанятым кредитов и банковских карт на специальных условиях. Дальнейшее расширение продуктовой линейки зависит от запросов самих самозанятых и тех предложений, которые им готовы предоставить государственные и коммерческие организации. 

На данный момент самозанятые уже могут воспользоваться мобильным сервисом Ак Барс Банка и вести бизнес дистанционно. В приложении Ак Барс Онлайн они могут зарегистрироваться официально и выбрать Ак Барс Банк в качестве налогового партнера. Все доходы, полученные наличным и безналичным путем, фискализируются за несколько кликов. Там же можно формировать чеки и отправлять их клиентам любым удобным способом. Если чек был сформирован по ошибке или клиенту пришлось вернуть деньги, то его можно аннулировать. Начисленный налог тоже отображается в мобильном приложении, а оплатить его можно с помощью банковской карты.

Для самозанятых Ак Барс Банк совместно с Ак Барс Страхование предлагает страховую программу, по которой можно получить оплату по больничному листу, юридическую консультацию и компенсацию в случае, если самозанятые нанесут вред или ущерб своим клиентам во время работы.

Полный список предложений Ак Барс Банк для самозанятых размещен на сайте банка.

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