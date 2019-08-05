В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о подготовке к Курбан-байраму в Татарстане

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Завтра, 6 августа, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к Курбан-байраму в Татарстане.

В мероприятии примут участие первый заместитель муфтия Татарстана Рустам хазрат Валиуллин, начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Булат хазрат Мубараков и генеральный директор Благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ Булат Марданов.

На пресс-конференции будут затронуты вопросы касательно празднования Курбан-байрам, правил совершения обряда жертвоприношения и мест заклания в Казани и РТ.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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