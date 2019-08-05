Госпожнадзор начал проверку готовности школ Татарстана к новому учебному году

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Госпожнадзор начал проверку готовности общеобразовательных учреждений Республики Татарстан к новому учебному году. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В целях подготовки образовательных учреждений к началу нового учебного года во всех муниципальных районах республики организована работа межведомственных комиссий, в состав которых включены сотрудники территориальных подразделений надзорной деятельности, по приемке образовательных учреждений к началу нового учебного года», – уточнили в МЧС.

В этом году к 1 сентября свои двери распахнут порядка 3710 учебных заведений. Акты готовности уже подписаны по 17 общеобразовательным учреждениям. Оставшиеся будут предъявлены для приемки до 20 августа.

В 178 объектах образования были выявлены нарушения пожарной безопасности. Наиболее частыми нарушениями остаются неисправность автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения при пожаре. 13 общеобразовательных учреждений не были укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

Кроме того, по итогам проверок суд приостановил работу двух школ в Алексеевском районе РТ(МБОУ «Ерыклинская ООШ» и МБОУ «Сахаровская ООШ»).



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