Татарстанский спортсмен завоевал «серебро» первенства мира по подводному спорту

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Казанец Амир Хусаинов завоевал «серебро» первенства мира по подводному спорту в дисциплине «Плавание в ластах», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Состязания проходили с 28 июля по 4 августа в египетском городе Шарм-эль-Шейхе. Всего за звание лучших боролись представители 33 стран.

По итогам первенства Амир Хусаинов завоевал две медали. Так, в первый день чемпионата он помог сборной страны добыть победу в эстафете 4×100 метров в классических ластах.

В индивидуальном зачете казанец завоевал серебряную медаль на дистанции 400 метров в классических ластах.

Спортсмена тренирует Денис Волков.

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