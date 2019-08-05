Татарстанский спортсмен завоевал «серебро» первенства мира по подводному спорту

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Казанец Амир Хусаинов завоевал «серебро» первенства мира по подводному спорту в дисциплине «Плавание в ластах», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
Состязания проходили с 28 июля по 4 августа в египетском городе Шарм-эль-Шейхе. Всего за звание лучших боролись представители 33 стран.
По итогам первенства Амир Хусаинов завоевал две медали. Так, в первый день чемпионата он помог сборной страны добыть победу в эстафете 4×100 метров в классических ластах.
В индивидуальном зачете казанец завоевал серебряную медаль на дистанции 400 метров в классических ластах.
Спортсмена тренирует Денис Волков.