МФЦ РТ: 95% татарстанцев предпочли оформить загранпаспорт старого образца

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). За первое полугодие 2019 года в МФЦ Татарстана поступило около 9 тыс. обращений на получение загранпаспорта. 95% жителей предпочли оформить загранпаспорт старого образца, а не биометрический, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

Большая часть татарстанцев обратилась в МФЦ за получением загранпаспорта в последние три месяца. Так, в январе, феврале и марте зафиксировано 39% обращений, а в апреле, мае и июне – 61%.

«За последние месяцы наблюдается постепенный прирост поступающих заявлений на получение биометрического паспорта. Всего обратилось более 420 татарстанцев с момента начала выдачи загранпаспорта нового образца многофункциональным центром республики», – отметил начальник методологического отдела МФЦ Татарстана Руслан Нигматуллин.

Получить загранпаспорт старого образца можно в любом офисе МФЦ в Татарстане, а паспорт нового образца оформляют только в восьми офисах. В частности, в Казани (Авангардная, д. 74), Набережных Челнах (бульвар Кол Гали, д. 25е), а также в Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске, Нижнекамске, Лениногорске и Чистополе.

Документ через офисы «Мои документы» оформляется за месяц.

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