В Татарстане выросло количество обращений за медицинской помощью после укусов животных

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). За первую половину 2019 года 5851 житель Татарстана обратился за медицинской помощью из-за повреждений, нанесённых животными. Количество обращений в этом году на 8,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

«В последние годы на большинстве территорий Российской Федерации отмечается ухудшение эпизоотической обстановки по бешенству; появляются новые очаги в дикой природе; увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах. В связи с этим не снижается число лиц, подвергающихся риску заражения этой инфекцией», — говорится в сообщении ведомства.

По словам специалистов, в Татарстане в этом году зарегистрировано 13 случаев бешенства у животных в Азнакаевском, Агрызском, Алексеевском, Апастовском, Лаишевском, Муслюмовском, Пестречинском, Тукаевском, Тюлячинском районах и Казани.

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