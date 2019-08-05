Казань вошла в топ-5 городов с лучшими дорогами для путешествий на машине

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Казань заняла второе место в топе из пяти городов с самыми качественными дорогами для путешествий на машине. Рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru на основе опроса в соцсетях.

Опрос был сделан к Международному дню светофора, который отмечается 5 августа.

Отмечается, что самые подходящие для автопутешественников дороги в России в Сочи. На втором месте в рейтинге оказалась Москва, на третьем — Казань, а замыкают пятерку Санкт-Петербург и Грозный.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Казань стала третьим по популярности городом России для летнего отдыха в мужской компании.

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