«Ростелеком» и «Мегаплан» будут развивать облачные сервисы для бизнеса Татарстана

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). «Ростелеком» и разработчик облачных сервисов «Мегаплан» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере решений для корпоративных клиентов. Документ подписали директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Эмиль Хайруллов и генеральный директор ООО «Мегаплан» Сергей Козлов. Компании намерены интегрировать «Виртуальную АТС» «Ростелекома в CRM-систему (Customer Relationship Management — управление взаимоотношениями с клиентами) «Мегаплана».

Интеграция облачных сервисов позволит заказчикам объединить каналы коммуникаций и упростить работу с клиентской базой. Пользователи смогут совершать звонки непосредственно из интерфейса CRM. При входящем вызове информация о клиенте автоматически отобразится на экране монитора. Менеджер увидит всю историю взаимодействия: от первого звонка до заключения сделки.

«„Виртуальная АТС“ — универсальный сервис, совместимый с различными приложениями,чтопозволяет адаптировать это решение под конкретные задачизаказчиков. Интеграция прикладных продуктовпоможет компаниямсделать процесс взаимодействия с клиентами максимально быстрыми удобным», — отметил Эмиль Хайруллов.

Заказчики услуг в личном кабинете смогут вести мониторинг звонков и оценивать эффективность работы сотрудников.

«Совместное использование облачных сервисов откроет для клиентов „Ростелекома“ и „Мегаплана“ широкие возможности по оптимизации бизнес-процессов и поможетнайтиновые точки роста для развития бизнеса», — сказал Сергей Козлов.