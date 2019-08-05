За два летних месяца отдыхом в оздоровительных лагерях удалось охватить 70% детей из Татарстана

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). За первые два летних месяца в детских оздоровительных лагерях Татарстана и Черноморского побережья отдохнули 136 тыс. 274 ребенка, что составляет 67,12% от планового годового объема, сообщает Минобрнауки РТ.

В частности, в стационарных загородных лагерях отдохнули 52 тыс. 248 детей, в лагерях палаточного типа – 10 тыс. 49 ребят. Кроме того, 3 тыс. 384 ребенка отдыхали в лагерях на Черноморском побережье и 1 тыс. 728 – в санаторно-курортных организациях.

«Отдых был организован, в том числе для 815 детей с ограниченными возможностями здоровья и 2 тыс. 574 детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации», – отмечается в сообщении министерства.

Всего в этом году в детских оздоровительных лагерях отдохнут 218 тыс. 672 ребенка из Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.