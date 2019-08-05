Снижение выбросов АЗС на 5 тыс. тонн в год: в РТ проект по модернизации АЗС близится к завершению

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Проект по оснащению автозаправок Татарстана системами улавливания и рекуперации паров моторного топлива близится к завершению. Такие работы проведены на 61 АЗС, а до конца года будут оборудованы еще 16 заправок, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«С результатами работ по оснащению АЗС Зеленодольского и Пестречинского районов системами улавливания и рекуперации паров моторного топлива ознакомились специалисты отдела охраны атмосферного воздуха и инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии РТ. Проводимая деятельность позволяет значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и улучшает экологическую обстановку. По результатам работы, проводимой с 2013 года, обеспечено ежегодное снижение выбросов от АЗС на 4938,6 тонны», — сказано в сообщении.

Программа реализуется в Татарстане с 2013 года в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ и поручением Президента РТ Рустама Минниханова. Оборудование АЗС осуществляется по двум вариантам: рекуперация — оснащение системами улавливания и рекуперации паров моторного топлива и рециркуляция — внедрение замкнутой системы слива нефтепродуктов со сбором паров бензина из резервуаров и топливораздаточных колонок в бензовозы с дальнейшим вывозом паров и их рекуперацией на нефтебазах. В среднем экологический эффект от переоснащения одной АЗС составляет 9,8 тонны в год.



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