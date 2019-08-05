Татар-информ

5 августа 2019, 15:34

ОбществоЗдоровье и среда

Снижение выбросов АЗС на 5 тыс. тонн в год: в РТ проект по модернизации АЗС близится к завершению

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

Снижение выбросов АЗС на 5 тыс. тонн в год: в РТ проект по модернизации АЗС близится к завершению

61 АЗС республики уже оснащена системами улавливания и рекуперации паров моторного топлива.

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Проект по оснащению автозаправок Татарстана системами улавливания и рекуперации паров моторного топлива близится к завершению. Такие работы проведены на 61 АЗС, а до конца года будут оборудованы еще 16 заправок, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«С результатами работ по оснащению АЗС Зеленодольского и Пестречинского районов системами улавливания и рекуперации паров моторного топлива ознакомились специалисты отдела охраны атмосферного воздуха и инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии РТ. Проводимая деятельность позволяет значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и улучшает экологическую обстановку. По результатам работы, проводимой с 2013 года, обеспечено ежегодное снижение выбросов от АЗС на 4938,6 тонны», — сказано в сообщении.

Программа реализуется в Татарстане с 2013 года в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ и поручением Президента РТ Рустама Минниханова. Оборудование АЗС осуществляется по двум вариантам: рекуперация — оснащение системами улавливания и рекуперации паров моторного топлива и рециркуляция — внедрение замкнутой системы слива нефтепродуктов со сбором паров бензина из резервуаров и топливораздаточных колонок в бензовозы с дальнейшим вывозом паров и их рекуперацией на нефтебазах. В среднем экологический эффект от переоснащения одной АЗС составляет 9,8 тонны в год.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На Свияжские холмы приедут около 300 старинных автомобилей из России, Украины, Польши и Белоруссии
Новости дня
15:35
Госпожнадзор начал проверку готовности школ Татарстана к новому учебному году
15:34
Снижение выбросов АЗС на 5 тыс. тонн в год: в РТ проект по модернизации АЗС близится к завершению

61 АЗС республики уже оснащена системами улавливания и рекуперации паров моторного топлива.

15:17
В ДУМ РТ напомнили об изменении во времени ночного и утреннего намазов

8 августа время ночного намаза наступает позже, а 9 августа время утреннего намаза наступает раньше.

15:03
В Татарстане темпы заготовки кормов превышают уровень аналогичного периода 2018 года

В республике на одну условную голову скота заготовлено 17,2 центнера кормовых единиц, что составляет 57% к прогнозу.

14:54
В Татарстане выросло количество обращений за медицинской помощью после укусов животных

За 2019 в республике зарегистрировано 13 случаев бешенства у животных.

14:40
На Свияжские холмы приедут около 300 старинных автомобилей из России, Украины, Польши и Белоруссии

Для XIII фестиваля исторической техники отобрали только аутентичные машины.

14:28
За два летних месяца отдыхом в оздоровительных лагерях удалось охватить 70% детей из Татарстана

Всего в текущем году планируется организовать отдых в лагерях для 218,6 тыс. татарстанских детей.

14:20
«Ростелеком» и «Мегаплан» будут развивать облачные сервисы для бизнеса Татарстана
14:06
В Казани молодых педагогов посвятят в профессию учителя

Во время мероприятия состоится традиционная встреча-диалог участников с министром образования и науки РТ Рафисом Бургановым.

13:53
На видео попали последствия ДТП в Казани, в результате которого пострадали восемь человек

Авария произошла сегодня днем в поселке Царицыно.

13:49
Аферисты пообещали челнинцу «крупный выигрыш» и списали с его счета 180 тысяч рублей

Злоумышленники убедили 54-летнего мужчину сообщить им реквизиты банковской карты.

13:48
Два арендных жилых дома в Иннополисе получили заключение о соответствии

К заселению в новых домах готовы 166 квартир.

13:32
Школьники из Татарстана заняли третье место во Всероссийской олимпиаде юных геологов в Бердске

В состав татарстанской команды «Ферсман» вошли восемь школьников из IT-лицея КФУ и гимназии № 93 Советского района Казани.

13:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о профилактике распространения вируса АЧС

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

13:14
Жители ряда домов Приволжского района на сутки останутся без воды

Водоснабжение будет отсутствовать с 9 утра 6 августа по 7 августа.

13:01
Обокравшие квартиру в Зеленодольске воры узнали, что хозяева уехали отдыхать из поста в соцсетях

Злоумышленники вынесли из квартиры вещи и деньги более чем на полмиллиона рублей.

12:56
Мэр Казани пообещал справедливые компенсации за дома, подпадающие под снос из-за новых дорог

Нет единого решения, которое удовлетворило бы желания людей относительно генплана Казани, сказал Метшин.

12:38
В Курбан-байрам общественный транспорт Казани заработает в 3 утра

В мечетях Казани праздничный намаз начнется в 4 утра с проповеди.

12:31
Агрофирма из Мензелинска выплатила 3 млн рублей долга по зарплате после ареста тракторов

В рамках исполнительных производств судебный пристав-исполнитель наложил арест на спецтехнику предприятия.

12:24
Суперфиналисты конкурса «Голос нашего двора — голос нашей команды» споют на Дне Татарстана и Казани

Участников оценят Гульшат Имамиева, Марина Самкова, Айдар Габдинов и народный артист Татарстана Фердинанд Фатхи.

12:09
Два пешехода пострадали под колесами авто в Казани, переходя дорогу в неположенных местах

Обе аварии произошли на Гвардейской улице.

12:08
Мэрия Казани готовит участок на улице Баумана под новый торговый центр

Новый ТЦ планируют построить возле уже существующего «Свита Холла».

11:56
В обсуждении генплана Казани жителей больше всего заинтересовали проектируемые дороги через поселки

Проектировщикам генплана было задано 405 вопросов от населения, на них ответили в течение суток.

11:55
Экологи выяснили, почему река в Аксубаевском районе стала молочного цвета

В данный момент источник загрязнения ликвидирован, а специалисты министерства подсчитывают причиненный реке ущерб.

11:44
В 12 школах Казани из-за острого дефицита посадочных мест в столовых появятся пристрои

Проект находится на стадии разработки, отметила гендиректор АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани».

События