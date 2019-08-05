В Татарстане темпы заготовки кормов превышают уровень аналогичного периода 2018 года

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). В республике темпы заготовки кормов для животноводства в этом году выше, чем в 2018-м. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в министерстве, по состоянию на 5 августа по республике заготовлено сена 454,1 тыс. тонн, сенажа – 2 млн 563,8 тыс. тонн, что составляет к прогнозу 72% и 95% соответственно.

«На сегодня сельхозформирования заготовили кормов 996 тыс. тонн кормовых единиц. Это на 74 тыс. тонн кормовых единиц больше, чем на аналогичную дату прошлого года», – отметил начальник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Сирень Нигматзянов.

По его словам, темпы кормозаготовительной кампании в текущем году, несмотря на ненастную погоду в конце июля и начале августа, несколько выше, чем в прошлом.

«По состоянию на 5 августа в республике на одну условную голову скота припасено 17,2 центнера кормовых единиц, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 1,5 центнера и составляет 57% к прогнозу», – рассказал собеседник агентства.

По данным профильного ведомства, в 27 из 43 муниципальных районов объем заготовленных кормов на одну условную голову скота превышает средний показатель по республике (17,2 ц. к. ед. – прим. Т-и).

«В натуральном выражении больше всего сенажа припасено в тех муниципалитетах, где наиболее высокая плотность скота», – заметил Сирень Нигматзянов.

Так, в Балтасинском районе заложено 168 тыс. тонн сенажа (здесь самая большая плотность скота на 100 га сельхозугодий – 49 голов), Атнинском – 109 тыс. тонн (45 голов), Сабинском – 136 тыс. тонн (42 головы), Кукморском – 127,5 тыс. тонн (35 голов), Актанышском – 123 тыс. тонн (32 головы).

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