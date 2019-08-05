На видео попали последствия ДТП в Казани, в результате которого пострадали восемь человек

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). В казанском поселке Царицыно произошла серьезная авария, в результате которой пострадали восемь человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Сегодня в 10.47 на улице Каспийская в поселке Царицыно 36-летний водитель "Ниссана", по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с внедорожником "Сузуки", за рулем которого был 55-летний мужчина», – рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

Кадры с места ДТП разместили пользователи в соцсетях. На них видно, как на дороге стоят несколько разбитых автомобилей. Рядом на асфальте под дождем лежат люди.

Как уточнили в Минздраве РТ, в результате ДТП различные травмы получили восемь человек.





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