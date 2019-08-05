(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Аферисты пообещали челнинцу «крупный выигрыш» и списали с его счета 180 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В прошлую субботу 54-летний мужчина рассказал полицейским, что днем ранее ему позвонил незнакомец и сообщил, что мужчине полагается выплата по выигрышу. Чтобы получить средства, челнинец должен был передать злоумышленнику реквизиты свой карты», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере компьютерной безопасности. Как установили полицейские, телефонный номер аферистов зарегистрирован в Волгоградской области.

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