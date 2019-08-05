Два арендных жилых дома в Иннополисе получили заключение о соответствии

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Жилые корпуса № 1 и № 2 нового арендного дома дома № 18 в Иннополисе получили заключение о соответствии, к заселению готовы 166 квартир. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Отмечается, что десятиэтажные жилые корпуса соответствуют требованиям проектной документации, в том числе требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета.

Застройщиком объекта выступает Госжилфонд при Президенте РТ .

Площадь новостроек составляет 3750,8 и 9840,5 кв. м. Дома предназначены для сдачи в аренду людям, которые работают в Иннополисе.

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