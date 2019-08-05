Татар-информ

5 августа 2019, 18:06

Общество

В парках и на улицах РТ установят светящиеся «лунные камни», детский «телеграф» и арт-объекты

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Общество

В парках и на улицах РТ установят светящиеся «лунные камни», детский «телеграф» и арт-объекты

На благоустройство общественных пространств малыми архитектурными формами выделят около 185 млн рублей.

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В общественных пространствах Татарстана в ходе благоустройства установят светящиеся «лунные камни», детский «телеграф» и арт-объекты. Всего на установку малых архитектурных форм парков и улиц РТ выделят около 185 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Улица Сююмбике, которая находится в центре города [Азнакаево], превратится в закрытую пешеходную улицу, и работы там уже идут. Это будет первая пешеходная улица в городе. Первая очередь строительства завершится в октябре-ноябре 2019-го», — сообщили в пресс-службе Азнакаево.

В том числе на центральной улице появится арт-объект «улица Сююмбике», который будет состоять из объемных световых букв и стробоскопов стоимостью более 1 млн рублей, скульптура под названием «Памятник матери» высотой 1,5 метра. Также на «азнакаевском Арбате» установят стальную горку, карусель в виде чаши и скамейки. Также установят детский “телеграф”, который сможет с помощью скрытой под поверхностью переговорной трубы передать звук на расстоянии до 25 метров.

В парке «Орешник» города Агрыза установят арт-объект в виде листа дерева, состоящий из отдельных деревянных стоек.

«В городе это самый большой парк по площади и занимает он более 37 тыс. кв. метров. В парке установят несколько детских площадок на разные возрастные категории, кафе, скейт-площадку. Пока там идут подготовительные работы, демонтаж и готовят основания для площадок», — сказали в отделе строительства Агрыза.

В селе Верхний Услон в ходе третьей очереди благоустройства зоны дебаркадера набережной установят информационные стенды «Знаменитый пароход Волгарь» и «Знаменитый капитан К. Бабушкин», а также входную стеллу с подсветкой, которая будет состоять из объемных световых надписей «Верхний Услон» и «Площадь капитанов».

На площади города Арска под названием «Советская» разместят четыре скамьи в виде гальки, которые будут состоять из стеклопластикового корпуса со светодиодной подсветкой.

В Казани, на озере Лебяжье, появятся столы со скамейками, лежаки и спасательная вышка. На улице Абсалямова проведут монтаж лавки с упорами «Воркаут», рукоход и брусья, а на озере Комсомольское разместят велопарковку и стойку для лыж.

В городе Мамадыше, на улице Советской, появятся пять световых объектов из ударопрочного стеклопластика со светодиодной подсветкой под названием «Лунный камень» и велопарковка.

Также в этом году запланирована вторая очередь благоустройства каскада прудов Актанышского района и набережной реки Камы в Лаишево. Всего малые архитектурные формы (МАФы) установят более чем в 30 общественных пространствах по всему Татарстану.

Поставка и монтаж МАФов проходит в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2019 год.

Финансироваться работы будут из бюджетов РФ и РТ.
 

 

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