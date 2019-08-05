Татар-информ

5 августа 2019, 14:06

Наука и образование

В Казани молодых педагогов посвятят в профессию учителя

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Наука и образование

В Казани молодых педагогов посвятят в профессию учителя

Во время мероприятия состоится традиционная встреча-диалог участников с министром образования и науки РТ Рафисом Бургановым.

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). В Казани 9 августа в рамках федерального проекта «Учитель будущего» пройдет ежегодная торжественная церемония посвящения молодых педагогов в профессию учителя. Участниками мероприятия станут более 400 педагогов, сообщает Минобрнауки РТ.

Церемония посвящения в профессию пройдет в Татарстане четвертый год. В торжестве примут участие молодые учителя, учителя-наставники, председатели совета директоров школ и ассоциаций молодых педагогов муниципальных образований, представители организаций высшего, профессионального и дополнительного образования, начальники районных отделов образования, руководители профсоюзных организаций.

«Церемония проводится для повышения социального статуса учителя и престижа педагогической профессии, профессионального становления и развития молодого и креативного педагога. Для молодых учителей будут организованы тренинги, мастер-классы по формированию профессиональных компетенций, которые проведут учителя-наставники, успешные педагоги и руководители», – отмечается в сообщении министерства.

Мероприятие отроется панельной дискуссией на тему «Учитель будущего». Спикерами дискуссии станут первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, генеральный директор АНО «Бала Сити» Альбина Насырова, директор казанской школы № 165 Айдар Шамсутдинов, директор школы № 85 Казани Ренат Хайбуллин. Кроме того, состоится встреча-диалог участников с министром образования и науки РТ Рафисом Бургановым.

Церемония посвящения продолжится 45 минут, как и школьный урок. Завершится мероприятие исполнением гимна молодых педагогов.  

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