Мэр Казани пообещал справедливые компенсации за дома, подпадающие под снос из-за новых дорог

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Мэр Казани Ильсур Метшин гарантировал справедливые компенсации собственникам земель и домов, которые по генплану подпадают под снос из-за новых дорог. Об этом градоначальник заявил на деловом понедельнике.

«Мы гарантируем каждому собственнику земельного участка, жилого дома справедливую рыночную компенсацию, которая позволит соблюсти все частные права и приобрести на эти средства соразмерный земельный участок или жилой дом», — сказал он.

Город постоянно развивается, растет количество людей и автомобилей. Только за 10 лет количество транспортных средств в столице РТ увеличилось на 250 тыс., добавил Метшин.

«Они [машины] по воздуху, к сожалению, не летают. Это машины не жителей Кирова, Уфы или Самары, а наших жителей. И мы, как власти, обязаны формировать транспортную систему, оставлять коридоры. Не в один день эти вопросы решаются», — отметил он.

«К сожалению, нет единой таблетки, которая удовлетворила бы все пожелания и чаяния людей. Наша задача — находить оптимальное решение с помощью специалистов, которых мы нашли», — заявил мэр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что при обсуждении генплана Казани жителей столицы Татарстана больше всего интересовали дороги, которые по проекту проходят через территорию поселков. Всего создатели документа получили 405 вопросов, на них были даны ответы в течение суток.

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