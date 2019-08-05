Обокравшие квартиру в Зеленодольске воры узнали, что хозяева уехали отдыхать из поста в соцсетях

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Обокравшие квартиру в Зеленодольске воры из поста в соцсетях узнали, что хозяева уехали отдыхать и квартира пустует, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Накануне в полицию обратилась 30-летняя жительница Зеленодольского района. Она рассказала, что днем ранее они с семьей отправились отдыхать в деревню, где девушка сняла ролик, опубликовала его в социальных сетях», – рассказали в полиции.

Вернувшись домой, они обнаружили, что пропала камера, коллекция наручных часов, шубы, алкоголь и деньги. Общую сумму ущерба оценили в 600 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленники проникли в квартиру, подобрав ключ от входной двери. При этом порядок в квартире и в шкафах нарушен не был.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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