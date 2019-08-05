Вопросы по услугам Росреестра и МВД стали самими популярными к сотрудникам колл-центра МФЦ в РТ

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). За год работы в колл-центр МФЦ в РТ поступило более 131 тыс. звонков. Наибольшим спросом у татарстанцев пользуются услуги Росреестра, а также МВД по выдаче и замене российского паспорта, загранпаспорта, оформления прописки. Не менее востребованы услуги Пенсионного фонда и Налоговой службы, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

Отдел телефонного обслуживания в Многофункциональном центре появился в июле 2018 года. Здесь в день на одного сотрудника приходится около 110 звонков.

«Каждому позвонившему операторы предоставляют максимально полную информацию по оказываемым услугам: состав пакета необходимых документов, сроки оказания услуг, размеры государственной пошлины; объясняют, где расположен ближайший офис “Мои документы” и режим его работы; информируют о текущем статусе рассмотрения заявления; осуществляют предварительную запись на прием», – говорится в сообщении.

Помимо приема входящих звонков на номер 8(843)222-06-20 операторы совершают и исходящие, чтобы оповестить заявителей о готовности документов или уведомить о передаче их в архив из-за невостребованности. Всего за год работы колл-центра было выполнено более 58 тыс. таких звонков.

В офисах МФЦ действует услуга «Бюро находок», куда можно передать утерянные кем-то документы. В случае потери документов можно позвонить в колл-центр и узнать, не находятся ли они в многофункциональном центре.

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