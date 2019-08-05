Агрофирма из Мензелинска выплатила 3 млн рублей долга по зарплате после ареста тракторов

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Предприятие из Мензелинска выплатило 3 млн рублей долга по зарплате после ареста тракторов, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«В Мензелинске работники местной агрофирмы продолжительное время не получали заработную плату, в результате чего граждане обратились в суд. Исполнительный лист о взыскании задолженности с организации поступил на исполнение в районный отдел судебных приставов», – рассказала Халимова.

В итоге пристав наложил арест на два трактора организации. В результате предприятие полностью погасило долги по зарплате, фактическим исполнением было окончено 13 исполнительных производств.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.