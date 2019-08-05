(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Два пешехода пострадали под колесами авто в Казани, переходя дорогу в неположенных местах, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В минувшие выходные на Гвардейской улице автоледи за рулем иномарки сбила 45-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте неподалеку от пешеходного перехода. Мужчина получил ушиб головного мозга», – рассказали в полиции.

Вечером на этой же улице был сбит 42-летний пешеход, который также, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте.

Мужчину доставили в больницу с переломом плеча и травмой головы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.