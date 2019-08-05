(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани стартовал прием заявок на участие в общегородском конкурсе народного караоке «Голос нашего двора — голос нашей команды». Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

«Конкурс пройдет на 27 площадках во всех районах города. Для того, чтобы стать участником, необходимо оставить заявку на официальном сайте проекта либо прийти на один из этапов и зарегистрироваться на месте», — отметил докладчик.

Конкурс проводится по трем возрастным группам: от 6 до 12 лет, от 12 до 18, от 18 и старше. Победителей определят зрители, также участников оценят заслуженные артисты Татарстана — Гульшат Имамиева, Марина Самкова, Айдар Габдинов и народный артист республики Фердинанд Фатхи.

«Суперфиналисты выступят 30 августа для многотысячной публики у Центра семьи "Казан" на главной сцене празднования Дня Республики Татарстан и Дня города Казани», — добавил Азат Абзалов.

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