На улице Баумана в Казани может появиться еще один торговый центр

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). На улице Баумана в столице Татарстана возможно появление нового торгового центра. У присоединяемой территории сменился вид разрешенного использования. Об этом говорится в сборнике документов, опубликованном на сайте мэрии Казани.

Согласно документу, возле ТЦ «Свита Холл» добавят дополнительный земельный участок, у которого вид разрешенного использования сменился с парковки на торговый центр.

Часть земли будет отведена под прокладку инженерных сетей. Таким образом, на улице Баумана может появиться еще один торговый центр либо пристрой к уже существующему.

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