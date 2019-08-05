Татар-информ

5 августа 2019, 12:08

Общество

На улице Баумана в Казани может появиться еще один торговый центр

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Общество

На улице Баумана в Казани может появиться еще один торговый центр

Фото: Рамиль Гали/архив

Рядом со «Свита Холлом» добавят еще один земельный участок.

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). На улице Баумана в столице Татарстана возможно появление нового торгового центра. У присоединяемой территории сменился вид разрешенного использования. Об этом говорится в сборнике документов, опубликованном на сайте мэрии Казани.

Согласно документу, возле ТЦ «Свита Холл» добавят дополнительный земельный участок, у которого вид разрешенного использования сменился с парковки на торговый центр. 

Часть земли будет отведена под прокладку инженерных сетей. Таким образом, на улице Баумана может появиться еще один торговый центр либо пристрой к уже существующему.

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