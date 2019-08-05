(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Экологи выяснили, почему река в Аксубаевском районе стала молочного цвета. Причиной загрязнения Сульчи стала сливная труба Аксубаевского маслодельного завода, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«По загрязнению водного объекта было около пяти обращений. Первое поступило еще в апреле, оно было отработано. Предприятие-нарушитель и должностное лицо были привлечены к ответственности. От предприятия потребовали, чтобы трубу ликвидировали», – рассказал эколог.

В итоге в минувшие выходные предприятие-нарушитель демонтировало трубу. В данный момент экологи завершают анализ проб и рассчитывают причиненный водному объекту ущерб.

Материалы проверки будут приняты в прокуратуру для принятия мер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что местный житель снял на видео реку Малая Сульча, вода в которой приобрела молочный окрас.

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