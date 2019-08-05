Татар-информ

5 августа 2019, 11:56

Экономика и финансы

В обсуждении генплана Казани жителей больше всего заинтересовали проектируемые дороги через поселки

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Экономика и финансы

В обсуждении генплана Казани жителей больше всего заинтересовали проектируемые дороги через поселки

Фото: Султан Исхаков/архив

Проектировщикам генплана было задано 405 вопросов от населения, на них ответили в течение суток.

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). При обсуждении генплана Казани жителей столицы Татарстана больше всего интересовали дороги, которые по проекту проходят через территорию поселков. Всего создатели документа получили 405 вопросов, на них были даны ответы в течение суток. Об этом на деловом понедельнике сообщила начальник Управления архитектуры и градостроительства Казани Ирина Дябилкина.

«Наиболее часто задаваемые вопросы — это вопросы по проектируемым дорогам и проездам в поселках Салмачи, Вознесение, Дербышки, дороге-дублеру Горьковского шоссе, по застройке берега Казанки вдоль улицы Гаврилова», — сказала она.

Также казанцев интересовали зоны минимально допустимых расстояний от магистральных газопроводов и ограничения вертолетного и авиационного заводов.

В столице Татарстана 29 июля стартовали общественные обсуждения обновленного генплана города. До 1 августа горожане могли оставить свои замечания и вопросы в электронном виде на портале для общественных обсуждений или обратиться в Управление архитектуры и градостроительства.

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