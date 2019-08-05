Жители ряда домов Приволжского района на сутки останутся без воды

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Завтра некоторые дома Приволжского района столицы РТ на сутки останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 9 утра запланировано отключение воды по адресам: ул. Р. Гареева, 90 к.1, 2, 3, 4; Фермское шоссе, 3а, 39а, а также во всех домах по улице Ферма-2 (кроме № 98г) и в ЖК «Сказочный лес». Подача воды возобновится в 9 утра 7 августа.

Причина временных неудобств — плановые работы на сетях водоснабжения. Автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявкам от населения, отметили в МУП «Водоканал».

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