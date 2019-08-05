Школьники из Татарстана заняли третье место во Всероссийской олимпиаде юных геологов в Бердске

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Команда школьников из Татарстана заняла третье место во Всероссийской открытой олимпиаде юных геологов, которая прошла в Новосибирской области, сообщает Минобрнауки РТ.

В конкурсе приняли участие 39 команд из 29 регионов страны, а также Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизской Республики и Монголии. В состав татарстанской команды «Ферсман» вошли семь учащихся 7 – 11-х классов IT-лицея КФУ и десятиклассница из гимназии № 93 Советского района Казани. Татарстан представляла еще одна команда школьников «Геобарс», участники которой заняли места в индивидуальных соревнованиях.

В течение 10 дней школьники участвовали в таких состязаниях, как «Палеонтология», «Геологический разрез», «Радиометрия, «Гидрология», «Шлиховое опробование», «Нефть и газ», «Геологический маршрут», а также в конкурсах «Поделка из камня» и «Рисунок».

XII Всероссийская открытая олимпиада юных геологов прошла в Бердске Новосибирской области с 26 июля по 5 августа.

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