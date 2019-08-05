В 12 школах Казани из-за острого дефицита посадочных мест в столовых появятся пристрои

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани определены 12 школ, в которых увеличение посадочных мест в столовых остро необходимо, но возможно только за счет строительства пристроя. Реконструкция запланирована на 2020 год. Об этом на деловом понедельнике рассказала генеральный директор АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани» Рима Мухамедшина.

«Этот процесс находится на стадии проектирования. Сейчас пока цифры назвать не могу», — ответила Мухамедшина на вопрос о том, сколько средств это потребует.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что модернизация 36 школьных столовых позволит увеличить число посадочных мест на 1 тыс. 544. Кроме того, 930 мест появится в двух новых школах столицы.

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