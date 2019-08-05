В Казани поварам расскажут о преимуществах работы в школьных столовых

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). На площадках Приволжского и Вахитовского районов Казани 24 августа пройдет ярмарка вакансий, где поварам расскажут о плюсах работы в школе. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала гендиректор АО «Департамент продовольствия и социального питания города Казани» Рима Мухамедшина.

«Мы расскажем обо всех преимуществах работы в школьной столовой — это полный социальный пакет, официальное трудоустройство, возможность получения социальной ипотеки», — добавила Рима Мухамедшина.

Она отметила, что вопрос нехватки кадров в школьных столовых находится на особом контроле. На сегодняшний день в Казани укомплектованность поварами составляет 84%, кухонными работниками — 77%.

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