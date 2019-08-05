В татарстанских мечетях выпустили буклеты, приуроченные празднику Курбан-байрам

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). В мечетях Татарстана выпустили буклеты «Курбан-байрам приближение к милости Всевышнего», в них можно найти информацию о размере нисаба, о том, для кого обязателен курбан и прочем. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Буклеты распространятся в мечетях и примечетских территориях в рамках разъяснительной работы ДУМ РТ с населением», — говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте Духовного управления мусульман РТ появился специальный раздел «Курбан-байрам 2019: все, что нужно знать». Новая рубрика поможет пользователям узнать о праздновании гаета, правилах совершения обряда жертвоприношения, а также местах заклания в республике.

Также в разделе будет размещена информация о праздничных датах, времени гает-намазов, нисабе и многом другом.

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