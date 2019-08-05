Чистая прибыль Tele2 продолжает рост: во II квартале 2019 года она составила 1,4 млрд рублей

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Мобильный оператор Tele2 объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за II квартал 2019 года.

Во II квартале 2019 года компания достигла следующих основных финансовых показателей:

Выручка выросла на 12,7% в сравнении со II кварталом 2018 года и достигла 39,7 млрд рублей;

Показатель EBITDA составил 15,5 млрд рублей − увеличился на 41,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Показатель рентабельности EBITDA достиг 39,2%, увеличившись на 7,9 п. п. по сравнению со II кварталом 2018 года;

Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 32,8% и достиг значения 2,2;

Чистая прибыль Tele2 составила 1,4 млрд рублей.

Во II квартале 2019 года Tele2 продолжила улучшать показатели качества абонентской базы:

Квартальный отток оператора составил 7,6%, демонстрируя улучшение показателя относительно аналогичного периода прошлого года;

Количество активных пользователей мобильного интернета во II квартале 2019 года выросло на 52% по сравнению со II кварталом 2018 года.

«Второй квартал стал важным периодом для компании: Tele2 расширила свое географическое присутствие и теперь работает в 67 регионах страны. Запустив сеть в Ярославской и Ивановской областях, мы завершили проект по обеспечению качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным Интернетом жителей всех регионов Центральной России. Мы продолжаем успешно воплощать стратегию „Другие правила“ и первыми выводить на рынок уникальные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов комфортнее. Во втором квартале мы запустили „умный“ тариф и видим, что у абонентов он пользуется высоким спросом. „Другие правила“ выделяют Tele2 среди других игроков на высококонкурентном рынке, обеспечивают компании высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток, а также позволяют уверенно двигаться к достижению намеченных целей», — отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

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