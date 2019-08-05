Татарстанские предприятия поборются за всероссийскую премию «Экспортер года»

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). Крупные предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) из Татарстана смогут заявить о себе в рамках всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Лучших экспортеров будут определять в сфере промышленности, АПК, услуг и высоких технологий.

Помимо отраслевых номинаций соискатели могут подать заявку на участие в категории «Прорыв года» (для представителей МСП) и «Новая география» (для представителей крупного бизнеса).

Итоги премии будут подведены 14 ноября в рамках международного экспортного форума «Сделано в России», который пройдет в Москве.

Окружные этапы предварительно пройдут в восьми федеральных округах.

Узнать более подробную информацию о сроках и условиях подачи заявок можно на сайте Российского экспортного центра в определенном разделе.

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