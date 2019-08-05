На улице Радистов в Казани после ремонта появились 10 новых дорожных знаков

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). В Казани полностью отремонтирована улица Радистов протяженностью 212 метров. После проведенных работ здесь установлены 10 новых дорожных знаков, сообщает Миндортранс РТ.

Улица отремонтирована по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «На площади 780 кв. метров уложен новый слой асфальтобетона. Проведены работы по переустройству люков 16 смотровых колодцев», – отмечается в сообщении министерства.

В Казанской агломерации по национальному проекту будут отремонтированы 47,3 км дорог. В настоящее время ремонт выполнен на 56% от плана. Работы продолжаются на 55 улицах.

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